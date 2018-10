Ondaan duikt op bij Telstar: "Hij is van harte welkom"

VELSEN-ZUID - Terrel Ondaan traint vanaf afgelopen maandag mee bij Telstar. De aanvaller, die afgelopen zomer vertrok bij PEC Zwolle, doet dit in principe om fit te worden. Al moet de mogelijkheid om een contract bij de eerstedivisionist te tekenen altijd open worden gehouden, vertelt Piet Buter.

"Hij heeft gevraagd of hij bij ons mee mocht trainen", zegt Buter, technisch manager van de Velsenaren. "Daarna heb ik contact met hem gezocht. We hebben een gesprek gehad en heb ik gezegd dat het goed was. Toen hebben we het nog intern besproken, want hij is natuurlijk een paar jaar geleden toch op een aparte manier weggegaan. Maar iedereen zei: 'Wat gebeurd is, is gebeurd. Geen probleem, hij is van harte welkom.' De trainer zei ook: 'Laat maar meetrainen, dan kijken we wel.' Dus nu is hij hier."

Of de rappe aanvaller in een later stadium in aanmerking komt voor een contract, durft Buter niet te zeggen. "Zeg nooit 'nooit' in de voetballerij. Hij komt in eerste instantie om fit te worden en daarna zien we wel verder. Als hij fit is, wij het een geweldige speler vinden en hij heeft het hier hartstikke naar zijn zin, dan weet je nooit hoe het gaat. Hij is vrij om te gaan en staan waar hij wil, maar dan is het misschien nog wel een mogelijkheid. Dat moet je gewoon open laten, maar dat is niet de insteek. De insteek is meetrainen en fit worden."