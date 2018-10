Brandoefening Bergense scholen bijna afgelast door echte melding

BERGEN - Het was geen standaard brandweeroefening gistermiddag op de Lucebertschool en Matthieu Wiegmanschool in Bergen. Door een zogeheten 'No-play', de brandweer kreeg een echte melding binnen tijdens de oefening, was het even spannend of de oefening door kon gaan.

Nadat niet veel later de echte melding werd ingetrokken, kon de brandweer alsnog aan de slag op de basisscholen. Voor de scholieren leek het allemaal wel heel echt. Met dikke rookwolken, de brandweer had een dag eerder al een rookmachine geplaatst bij de ingang, moesten de kinderen de vluchtroute gebruiken.

"Rond 13.00 uur ging het alarm af en kwam de rook direct uit de gang vandaan. Het was zowel voor de kinderen als voor de begeleiders spannend om de vluchtroute te gebruiken", vertelt Letty Dekker, directeur van de Lucebertschool.

Geslaagd

Drie kwartier later concludeert de schoolleiding dat de oefening is geslaagd. ''Van onze kant kunnen we zeggen dat we blij zijn dat er snel is gehandeld. De kinderen liepen rustig het gebouw uit en de communicatie tussen beide scholen was goed."

Toch zijn er verbeterpunten volgens het schoolhoofd. "De hesjes van de begeleiders lagen niet op de juiste plek waardoor we deze niet hebben gebruikt. We gaan daar beter op letten, maar laten we hopen dat ze nooit nodig zijn.''