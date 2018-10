De Peiling: 320.000 Nederlanders werken en zijn toch arm

NOORD-HOLLAND - Je verdient wel geld, maar toch lukt het niet om rond te komen. Nederland telt steeds meer 'werkende armen'. Haal jij met jouw inkomen het einde van de maand?

Werkende armen

Werkende armen zijn mensen die wel een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om hun noodzakelijke kosten te kunnen betalen, zoals eten en drinken, kleding, wonen en verzekeringen. Ook is er geen geld voor ontspanning en sociale activiteiten.

Klein salaris

Alleenstaanden, zzp'ers en mensen met een migratie-achtergrond behoren vaak tot de werkende armen. Ze werken weinig uren, tegen lage tarieven of moeten met een klein salaris een groot huishouden onderhouden.

Groep groeit

De groep werkende armen neemt in omvang toe, concludeert het Sociaal-Cultureel Planbureau in een rapport dat vandaag uitkomt. Het zijn er 320.000. Nu de economie weer aantrekt is dat geen garantie voor verbetering, omdat veel vast werk de afgelopen jaren is veranderd in flexwerk.

Armoedegrens

De armoedegrens die het Sociaal-Cultureel Planbureau hanteert is 1063 euro voor een alleenstaande en 2000 euro voor een gezin met twee kinderen.

