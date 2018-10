West-Friesland wordt 'West-Friedland': fastfoodketens vestigen zich langs N23

HOORN - West-Friesland heeft in 2019 misschien wel een nieuwe bijnaam: West-Friedland. Er openen namelijk onder meer een Kentucky Fried Chicken, SpareRib Express, Febo en McDonald's op het bedrijventerrein Zevenhuizen, langs de N23 bij Zwaag.

Het terrein aan de Westfrisiaweg moet een zogenaamd Multi Traffic Point worden. Je kan er tanken en eten bij diverse restaurants en drive troughs. Er komt ook een Subway en je kan zakelijk afspreken en à la carte eten bij De Beren. Planontwikkelaar Dick-Jan Marees: "Ik ben blij met de betrokken partijen."

Snackconcurrentie

Hoofd vastgoed van kipketen Kentucky Fried Chicken Pieter Jan Haasnoot zegt voor deze locatie te hebben gekozen vanwege de bereikbaarheid. "We verwachten veel kipetende Horinezen." Dat er meerdere fastfoodketens bij elkaar op één terrein zitten, bijt elkaar niet, zegt Haasnoot. "We hebben een ander aanbod dan bijvoorbeeld McDonald's."

Obesitaskliniek?

Op de Facebook-pagina Horinezen Be Like wordt gemengd gereageerd op het nieuws over de ketens. Één Horinees is erg blij en zegt: "Jammie, jammie, jammie, jammie!" De ander is cynisch: "Lekker gezond allemaal. Komt er ook ergens een obesitaskliniek?"

Planontwikkelaar Marees zegt wel degelijk te hebben gezocht naar een 'gezondere' foodverstrekker. "Maar er was geen animo. Bovendien willen de mensen die er komen hun eten snel. Voor de langdineerders en zakelijke vergaderingen is er De Beren."

Op dit moment voldoet volgens Marees alles aan het bestemmingsplan en is het wachten op de verstrekking van de vergunning. "Het streven is om op 1 oktober 2019 te beginnen met de bouw."