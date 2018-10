Opnieuw zwaarbewapende agenten bij stadhuis Haarlem

HAARLEM - De zorgen over de veiligheid van burgemeester Jos Wienen van Haarlem zijn in de afgelopen 24 uur "niet minder geworden". Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten aan NH Nieuws.

Vanochtend zijn door de Koninklijke Marechaussee schermen afgeleverd bij het stadhuis op de Grote Markt. Sinds het einde van de ochtend zijn er opnieuw zwaarbewapende agenten, zoals gisteren.

Lees ook: Haarlemse burgemeesters en doodsbedreigingen: een overzicht

Hun aanwezigheid kan erop duiden dat burgemeester Wienen vandaag aanwezig is op het stadhuis. Zijn agenda wordt in overleg met het OM vastgesteld. Of de komende publieke optredens van de burgemeesters doorgaan, wordt per dag bekeken.

(Tekst loopt door onder de foto's)

De beveiliging voor het stadhuis is superstreng. Een postbezorger die een pakket kwam afleveren, moest het pakket voor de ingang van het stadhuis openmaken. Een politiemedewerker controleerde vervolgens de inhoud.

Lees ook: Verdachte tas aan voordeur woning Haarlemse burgemeester

Afgelopen nacht was er nog een verdachte situatie bij het woonhuis van Wienen. Een tas aan de voordeur trok de aandacht van de politie. Vrij snel werd duidelijk dat het om een 'onschuldig' tasje ging. De tas zou door een van de buren aan de deur van de burgemeesterswoning zijn gehangen.

Lees ook: Zwaarbewapende agenten voor stadhuis Haarlem na bedreiging burgemeester

De woning van de bedreigde Haarlemse burgemeester Jos Wienen aan de Bakenessergracht krijgt extra beveiliging. Gisteren is gewerkt aan een nieuwe buitencamera die bezoekers registreert.