Amsterdamse datingapp breidt internationaal verder uit

Foto: The Inner Circle

AMSTERDAM - Datingapp The Inner Circle breidt uit naar Hong Kong, Sydney en Melbourne. Daarnaast kondigt het Amsterdamse bedrijf aan inmiddels over 1.200.000 leden te beschikken.

The Inner Circle is enkel beschikbaar in grote internationale steden en is een selectieve datingapp. Als iemand zich aanmeldt, moet een beheerder diegene toelaten. Pas als dat gebeurt, kan het nieuwe lid de app ook daadwerkelijk gebruiken.

David Vermeulen, CEO van The Inner Circle: "Overal ter wereld zijn ambitieuze mannen en vrouwen 'Tinder-tired': ze zoeken naar een selectiever gezelschap om een betere match te vinden. Daarom helpen we gelijkgestemde vrijgezellen in grote steden als Dubai, San Francisco, Toronto, Los Angeles, Singapore en Berlijn en natuurlijk onze thuishaven Amsterdam."

Niet alleen online kunnen gebruikers met elkaar in contact komen. Ook organiseert het bedrijf borrels en feesten om hen op een meer persoonlijke manier bij elkaar te brengen. Vermeulen richtte The Inner Circle op in 2012.