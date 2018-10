Vernietigend inspectierapport over Aldi: schappen vol muizenpoep en urinegeur

UITHOORN - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorig jaar negen supermarkten tijdelijk gesloten omdat er een direct gevaar was voor de volksgezondheid. Onder die winkels bevindt zich een filiaal van de Aldi in Uithoorn.

Het ging in totaal om twee Jumbo's, een Aldi en zes lokale winkels. Die waren ernstig vervuild met muizenuitwerpselen, meldt de NOS. In het bericht wordt een inspecteur geciteerd die in de Aldi in Uithoorn was: "Alle in de winkel geplaatste schappen waren ernstig vervuild met tientallen, in totaal meer dan honderden muizenkeutels...de weeïge lucht van muizenurine was duidelijk waarneembaar."

Griezelverhalen

De geur was volgens de inspecteur In de gehele verkoopruimte te ruiken. "Maar de geur was het sterkst bij de schappen met chips en afbakbrood."

Het nieuws over de vieze winkels is boven water gehaald door vakblad Distrifood. Het blad kreeg met een wob-verzoek de inspectierapporten in handen en spreekt van griezelverhalen. Bijna zeshonderd supermarkten hebben van de NVWA een tik op de vingers gekregen.