Van de Beek waakt: "Thuiswedstrijd kan alles anders zijn"

MÜNCHEN - Ajax speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk bij Bayern München. Op het oog een prima resultaat, maar gezien de kansen die de Amsterdammers kregen had er mogelijk nog meer ingezeten. Donny van de Beek, die weer eens een basisplaats had in het team van Erik ten Hag, is trots op zijn ploeg.

"Ik vond dat we gedeeltes heel goed voetbalden", begint de middenvelder. "Bayern had het heel lastig met ons. De eerste vijf á tien minuten klapten hun er echt op en toen waren zij de baas, maar na het doelpunt gingen wij voetballen en toen hebben wij het heel goed gedaan, denk ik. We toonden veerkracht en herpakten ons heel goed."

Ajax staat na twee duels aan kop in groep E van de Champions League. Of ze nu ook makkelijk gaan overwinteren? Van de Beek: "Makkelijk wil ik niet zeggen, want er komen nog een aantal wedstrijden aan. We moeten gewoon zorgen dat we dit spel vast houden en dit elke keer kunnen brengen. Dit was een wedstrijd op zich, in de thuiswedstrijd kan alles anders zijn. We hebben het vandaag goed gedaan en daar mogen we trots op zijn."

