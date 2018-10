Gooise gemeenten al ruim 24 uur onbereikbaar door storing KPN

NOORD-HOLLAND - De Gooise gemeenten Blaricum en Laren en het naastgelegen Eemnes zijn al ruim 24 uur onbereikbaar door een storing in het glasvezelnetwerk van KPN. Het duurt volgens de gemeenten nog uren voor het is opgelost.

Door de storing zijn Blaricum, Laren en Eemnes niet bereikbaar per telefoon, e-mail en internet. "Dit betekent dat onze systemen niet werken en wij onze dienstverlening niet kunnen uitvoeren", aldus de gemeenten op de websites.

De storing is veel ernstiger dan eerder gedacht, schrijven de gemeenten op Twitter. De telecomaanbieder heeft aan ze gemeld dat de repareertijd ook veel langer is. De verwachting is dan ook dat het nog uren duurt voor de storing is opgelost.

De gemeenten werken ondertussen aan een noodoplossing. Om 12.00 uur wordt aangegeven wat aan dienstverlening mogelijk is. Mensen die een afspraak hebben met de afdeling Burgerzaken worden persoonlijk benaderd.