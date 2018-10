Deel dit artikel:













Volleybalsters ook veel te sterk voor Argentinië Foto: NH Nieuws

TOKIO - Ook de vierde wedstrijd op het wereldkampioenschap in Japan is een prooi geworden voor de Nederlandse volleybalsters. De vrouwen van Argentinië werden met 3-0 in sets geklopt door de Nederlanders.

Celeste Plak en Kirsten Knip kregen deze wedstrijd rust van bondscoach Jamie Morrison, die na de eerste set (25-17 winst) ook Anne Buijs aan de kant hield. Ook de tweede set ging met 25-17 naar Oranje. De derde set ging wat langer gelijk op, maar ook in die set trok Nederland aan het langste eind: 25-22. Nederland won al van Duitsland (3-1), Japan (3-2) en Kameroen (3-0) en neemt het donderdag in deze groep ook nog op tegen Mexico. De beste vier landen uit de groep gaan door, waarna zij in de tweede ronde een groep gaan vormen met de beste vier landen uit groep D. Daarin komen onder andere Servië en Brazilië uit. Uit die poule van acht plaatsen de beste drie landen zich vervolgens voor de Final Six.