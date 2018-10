Deel dit artikel:













Alcohol te koop via Bol.com Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Bol.com verkoopt vanaf vandaag ook drank. Klanten kunnen via de site onder meer wijn, speciaalbier en sterke drank kopen. Het platform, dat eigendom is van Ahold Delhaize, zegt dat bij aflevering van de drank aan de deur wordt gecontroleerd of de koper wel achttien jaar of ouder is.

"Voldoe je niet aan de leeftijd? Dan zijn ze genoodzaakt om het pakketje weer mee terug te nemen'', staat in een melding die consumenten op de site te zien krijgen als ze alcoholische drank bestellen. Op de site staat het drankassortiment van andere aanbieders, waaronder Belgian Beer Factory en Tasting Collection. Ook verkopen bedrijven die eveneens onderdeel zijn van Ahold Delhaize, zoals Gall & Gall en Albert Heijn, voortaan alcoholische dranken via Bol.com. Leeftijdscontrole

"Alle partners hebben al ruime ervaring in het verkopen en verstrekken van drank en zorgen samen met hun vervoerders voor de naleving van de leeftijdscontrole'', benadrukt het bedrijf. 'Geen goed nieuws'

"Dit is geen goed nieuws'' zegt Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. "Hierdoor wordt de beschikbaarheid van alcohol verruimd en dat gaat tegen het overheidsbeleid in. We hebben nu al zo’n 70.000 tot 80.000 fysieke verkooppunten en de onlineverkoop groeit nog steeds. Ik ben ook benieuwd hoe de leeftijdscheck gaat.''