Tijdelijke carrièreswitch Maarten van der Weijden: zwemmer krijgt theatershow

Vorige maand haalde de Noord-Hollander een megabedrag op voor onderzoek naar kanker. Hij zwom in 55 uur langs elf Friese steden.

Lees ook: Elfstedenzwemtocht Van der Weijden brengt bijna 5 miljoen euro op

Tot het uiterste

De zwemkampioen kon de tocht niet volbrengen, omdat zijn lichaam hem in de steek liet. Vlak voor Dokkum moest hij de tocht staken. In de voorstelling, die vanaf 12 januari te zien is, vertelt Maarten hoe hij zich voorbereidde op de bizarre zwemmarathon en wat hem hielp om tot het uiterste te gaan.

Lees ook: Van der Weijden benoemd tot erelid zwembond

DeLaMar

Hij staat met zijn voorstelling in elf steden. De eerste is in Dokkum en op 18 januari doet hij het DeLaMar Theater in Amsterdam aan. Andere steden waar Van der Weijden staat zijn Apeldoorn, Zwolle, Doetinchem, Eindhoven, Breda, Utrecht, Rotterdam en Groningen.