Mark is Noord-Hollandse trots op boerenkalender: "Straks word ik bij elk tankstation herkend"

SPIERDIJK - Mark Stuijt (25) uit Spierdijk kan je vanaf vrijdag boven je bed hangen. Deze hunk vertegenwoordigt namelijk Noord-Holland op de Boerenkalender.

De Westfries werd voor de grap opgegeven door een vriendin, en tegen al zijn verwachtingen in werd hij uitgenodigd voor een fotoshoot. Normaal gesproken staat hij nooit in de spotlights: "Heel nuchter zijn we hier, dat maak je nooit mee."

Naast sexy foto's is de Boerenkalender ook bedoeld om het imago van boer op te krikken. Dat is ook wel nodig, vindt Mark: "Het is altijd maar een afgunst om boer genoemd te worden. Het is een vooroordeel, ze weten niet hoe het werkt in een boerenbedrijf, maar niemand gaat beter met de koe om dan de boer zelf."

De Boerenkalender wordt vrijdag gelanceerd, dat is ook voor de nuchtere Mark nog best spannend. "Ze zeiden ook dat ze de kalenders bij tankstations willen verkopen. Maar straks word ik bij elk tankstation herkend, dan weet ik ook niet wat ik moet hoor!"