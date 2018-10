Wethouder belooft centrum Hilversum toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden

HILVERSUM - De SP-fractie van Hilversum heeft gisteravond schriftelijke vragen gesteld aan het college over de slechte toegankelijkheid van het centrum voor blinden en slechtzienden. Naar aanleiding van die vragen beloofde wethouder Scheepers beterschap.

Het is slecht gesteld is met geleidelijnen voor blinden en slechtzienden in het centrum van Hilversum. Ze lopen regelmatig rakelings langs terrassen, afvalbakken, reclamezuilen en worden continu versperd door klakkeloos gestalde fietsen.

De SP wil graag van het college weten welke actie deze onderneemt om de situatie te verbeteren. "Wij hopen dat ze gaan handhaven, dat ze gaan zorgen dat er meer bewustzijn is en ervoor zorgen dat de geleidelijnen goed zijn aangelegd", legt Rebekka Timmer uit aan NH Nieuws.

Toegankelijk voor iedereen

Verantwoordelijk wethouder Arno Scheepers is blij met de vragen van de SP en wil niets liever dat het centrum toegankelijk is voor iedereen. Hij ziet als een bevestiging van zijn beleid om strenger te handhaven tegen verkeerd geparkeerde fietsen in het centrum.

Scheepers wil nu samen met een visueel gehandicapte het centrum doorlopen om te kijken of er snel wat te verbeteren valt. "Misschien kunnen we wat aan de terrassen doen, of we kunnen hier en daar in de openbare ruimte een strook een beetje aanpassen, zodat het wat logischer is", laat de wethouder weten.

Omdat veel mensen met een visuele handicap aangewezen zijn op het openbaar vervoer, wil de wethouder met name de situatie bij station verbeteren. "We gaan ervoor zorgen dat zowel de tijdelijke inrichting van het gebied, als het nieuwe stationsplein dat er straks komt te liggen heel goed in orde is", belooft de wethouder.