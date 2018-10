Overval in supermarkt Huizen: dader op de vlucht

HUIZEN - De Jumbo aan de Kostmand in Huizen is vanavond overvallen. Een man deed een greep uit de kassa, maakte een onbekend geldbedrag buit en sloeg op de vlucht.

De politie is naar hem op zoek. In een Burgernet-melding staat dat de grijpgrage man ongeveer 40 jaar oud is en 1.75 meter lang is. Hij draagt een donkerblauwe spijkerbroek, een bomberjack en een pet.

De supermarkt is gesloten, omdat er onderzoek wordt gedaan.