Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoogheemraadschap opent expositie over nieuwe omstreden dijk Foto: NH Nieuws

KATWOUDE - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) opent vandaag de expositie Dijk in Uitvoering bij hun vestiging in Katwoude. Bezoekers kunnen hier met een virtual realitybril zien hoe de dijk tussen Hoorn en Amsterdam eruit gaat zien als deze door het HHNK versterkt is.

Als de plannen door de provincie goedgekeurd worden, kan op 1 januari 2019 de schep in de grond en gaat het project eindelijk van start. De afgelopen jaren heeft het HHNK al veel gesprekken met dijkbewoners gehad en voorwerk gedaan. Lees ook: Archeologen vissen talloze 'schatten' uit zestiende-eeuws wrak bij Warder Helemaal onomstreden is het plan niet. Zo hebben bewoners zich verenigd in de Zuiderzeealliantie en vechten de versterking op sommige plekken aan. Zij zijn bang dat hun uitzicht straks niet meer hetzelfde is. Lees ook: Dijkbewoners willen eigen plan voor versterking Markermeerdijk Volgens Kees Stam van het HHNK moet de dijk minstens 50 jaar meegaan. Stam zelf twijfelt of de dijk het daarna nog eens 50 jaar volhoudt met de huidige klimaatveranderingen en het stijgen van de zeespiegel. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003