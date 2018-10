'Neergeschoten man is Heineken-ontvoerder Frans Meijer'

AMSTERDAM - De verdachte man die vanochtend in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt door een motoragent is neergeschoten, blijkt Heineken-ontvoerder Frans Meijer (66) te zijn. Dat meldt De Telegraaf.

De agent schoot omdat er sprake was van een "verdachte situatie". Hij is aangehouden, net als een tweede verdachte. De politie heeft een vuurwapen in beslag genomen.

Volgens De Telegraaf is de tweede verdachte volgens onbevestigde berichten de zoon van Meijer. Het vermoeden bestaat dat het tweetal in de Staatsliedenbuurt een overval wilde plegen, zo schrijft de krant.

Heineken

Frans Meijer is een van de bekendste onderwereldfiguren uit de Nederlandse misdaadhistorie. Hij ontvoerde samen met Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Martin Erkamps in 1983 biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer.