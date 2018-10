In de rij voor meningokokken-vaccinatie: "Het deed helemaal geen pijn!"

BUSSUM - Er zijn ruim 1.600 jongeren van 14 jaar naar sporthal De Zandzee in Bussum gekomen om zich te laten vaccineren tegen meningokokken type W. "Een fantastische opkomst", zo vindt de GGD.

De eerste oproep die werd verstuurd was gericht aan 2.000 kinderen. "Er zijn ook kinderen die al eerder naar de huisarts zijn geweest voor de prik. Dus met deze opkomst zijn we erg blij", zegt kinderarts Anjella Huijgen.

Uiteindelijk worden alle jongeren vanaf de 14 tot 18 jaar gevraagd om een vaccinatie te laten doen. "De bacterie en de ziekte is meer in de media gekomen de afgelopen weken, maar het is ook gewoon een vreselijke ziekte", aldus Huijgen. "Meer mensen zijn er de afgelopen jaren ziek van geworden en daardoor gaan er meer mensen aan dood."

De middelbare scholieren staan in een lange rij buiten te wachten voor de, door sommige gevreesde, prik. "Het deed helemaal geen pijn!" zegt een opgeluchte jongen. Voor anderen is de spanning toch iets te groot en vloeien de tranen.

Nog niet gevaccineerd? Dit kan nog steeds bij de GGD of bij je huisarts.