Kunstenares Pilon breekt expositie St. Bavokerk af: "Dit werkt totaal niet"

HAARLEM - De Haarlemse kunstenares Alet Pilon voegt daad bij woord. Ze stopt haar expositie in de Grote of St. Bavokerk en is vandaag de eerste kunstwerken aan het inpakken. Pilon is teleurgesteld dat haar expositie een paar dagen moet wijken voor een banenbeurs.

Pilon exposeert samen met een groep kunstenaars in de Vishal en de St. Bavokerk onder de titel 'De Zwarte Madonna en De Troost'. Ze is zelf de curator van de expositie en sinds november bezig om de expositie samen te stellen. Die zou tot en met 14 oktober duren, maar daar komt nu, wat het deel in de St. Bavokerk betreft, abrupt een einde aan.

Conflict

Het conflict tussen Pilon en de kerk is vorige week ontstaan. "Ik werd door een vrijwilliger van de kerk opgebeld met de mededeling dat er een banenbeurs in de kerk kwam en of ze onze kunstwerken even aan de kant mochten zetten. Ik schrok me een hoedje", aldus Pilon. De kunstenares zegt dat er nooit eerder over een beurs of het verplaatsen van kunstwerken met haar is gesproken en dat het kerkbestuur dat eerder had moeten vertellen.

Het kerbestuur erkende gisteren al dat in april bekend was dat de beurs plaats zou vinden en dat Pilon dat eerder had moeten weten. Toch vond directeur Jansen dat de kunstenares zelf ook rijkelijk laat was met de definitieve vormgeving van haar expositie. Die werd uiteindelijk zó groot, dat dat onmogelijk samen gaat met de banenbeurs. Pilon zegt dat ze de kerk altijd op de hoogte heeft gehouden van haar plannen.

Niet verplaatsen

De kerk mocht volgens contract de expositie verplaatsen als er een beurs plaats zou vinden. Pilon zou door de banenbeurs haar expositie vier dagen moeten inkorten. De kerk stelde voor om de kunstwerken dan te verplaatsen, maar daar wil de Haarlemse niet aan meewerken.

Het kerkbestuur vindt dat Pilon de vrijwilligers onderschat. Die zouden met alle respect de kunstwerken kunnen verplaatsen en terugzetten. Pilon wil per se dat de kunstenaars dat zelf zouden doen, maar het is onmogelijk om die nu allemaal op te roepen.

Klaar mee

Zo goed als de expositie begon, zo treurig komt die nu deels ten einde. Pilon en de andere kunstenaars voelen zich, na maanden van voorbereidend werk, niet serieus genomen en pakken de werken die in de kerk staan weer in. In de eerste weken van de expositie waren er al een paar discussies ontstaan. Kortom: Pilon en het kerbestuur bleken niet zo'n goede match. "Ik ben er helemaal klaar mee. Dit werkt totaal niet", aldus de kunstenares.

