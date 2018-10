Drie buurmannen gehuldigd voor redden vrouw uit water Blokker

BLOKKER - Het was vandaag voor het eerst dat de 29-jarige Denise uit Blokker haar redders ontmoette. In mei dit jaar belandde zij met haar auto te water aan de Koewijzend na een botsing. Drie buurmannen schoten direct te hulp en redden de vrouw uit het water.

"Als we niet het water in waren gegaan, was het waarschijnlijk fout afgelopen", vertelt redder Aart Heneweer. Samen met zijn buurmannen Joshua Knol en Harry Zonneveldt redden zij op 14 mei 2018 de dorpsgenote uit het water. "We hebben de auto naar de kant gehaald en haar door het raam naar buiten gekregen."

Lees ook: Auto belandt in water na botsing in Blokker: omwonenden schieten te hulp

Burenteam

Toevalligerwijs hebben zowel Joshua als Aart ervaring als brandweerduiker: "Dus we hoefden niet zoveel tegen elkaar te zeggen." Ook andere buren schoten te hulp om de vrouw op te vangen, de weg af te zetten en te helpen met opruimen van de ravage op de weg. "De ene buurman is cardioloog, een andere buurvrouw neurloog en zo hadden we bijna een self-supporting team", legt Aart vol trots uit:

Alle drie de redders zijn vanmiddag in de Statenpoort in Hoorn bekroond met een bronzen medaille van stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.