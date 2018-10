Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buurt kan geluidsscherm langs A27 voorlopig vergeten Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Het ziet er naar uit dat het graag gewilde geluidsscherm bij de West Indische buurt in Hilversum er niet komt. Minister van Nieuwenhuizen laat in een brief weten niet mee te willen betalen aan een geluidsscherm.

Dit gaat allemaal om de verbreding van de A27/A1. De A27 bij Hilversum is met twee rijstroken verbreed en de nieuwe afslag van de A27 vanuit Utrecht richting Hilversum is een paar honderd meter opgeschoven. 'Geluidsbelasting blijft gelijk'

De buurt die langs de snelweg woont wil heel graag een geluidsscherm, omdat ze vinden dat ze te veel geluidsoverlast hebben. Maar Rijkswaterstaat zegt dat het geluid binnen de norm is. De minister stelt dat "de geluidsbelasting op alle woningen in de buurt gelijk blijft of afneemt ten opzichte van de situatie voor de verbreding". Daar zijn de buurtbewoners het absoluut niet mee eens. "Ik zie dan ook geen noodzaak om financieel bij te dragen aan de realisatie van een aanvullend bovenwettelijk geluidsscherm", aldus de minister. Ook de provincie Noord-Holland geeft aan niet mee te betalen aan een geluidsscherm. Onderzoek

De enige hoop voor de bewoners is dus de gemeente Hilversum. Die laat weten een onderzoek te gaan uitvoeren om een reëel beeld te krijgen van de kosten van een geluidsscherm. Daarna zullen de alternatieven besproken worden. NH Nieuws ging eerder met de buurtbewoners naar Den Haag om een petitie te overhandigen: