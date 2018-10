Slipgevaar door klei op de weg, want de kool wordt weer geoogst

SINT MAARTEN - Het is weer oppassen geblazen in de polders van Schagen en Hollands Kroon: klei op de wegen zorgt daar namelijk voor slipgevaar. Akkerbouwers hebben een opruimplicht, maar vragen vooral ook automobilisten om hun snelheid aan te passen. "Die waarschuwingsborden staan er niet voor niets."

Klei en regen maken de wegen op sommige plekken spekglad. "Het is herfst en we moeten oogsten, het kan gewoon niet anders. Mensen willen toch aardappelen, kool en wortelen op hun bord,"vertelt akkerbouwer Gerard Goudsblom uit Sint Maarten aan NH Nieuws.

Vegen en spoelen

Akkerbouwers zijn verplicht om de wegen schoon te houden. Dat betekent vegen en spoelen na iedere lading kool die van het land komt. "We doen ons best om de klei zoveel mogelijk weg te halen. We plaatsen ook waarschuwingsborden langs de weg en hopen dat het verkeer er rekening mee houdt."

Ondanks de schoonmaakplicht belandde gisternacht in Dirkshorn een vrouw met haar auto in de sloot door klei op de weg. Boeren riskeren een boete als ze de wegen bij hun land niet schoonhouden. Bovendien draaien ze op voor de extra kosten als de gemeente het werk laat doen.