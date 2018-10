Nieuwe toppers aan start van Marathon van Amsterdam

AMSTERDAM - De organisatie van de Marathon van Amsterdam heeft een aantal nieuwe sterke lopers vastgelegd voor de wedstrijd, die 21 oktober wordt gehouden in de hoofdstad. Ethiopiër Mule Wasihun, Gideon Kipketer, Laban Korir (beide Kenia) en Kaan Özbilen (Turkije) vullen het deelnemersveld aan.

Wasihun heeft met 2.05.39 de beste tijd achter zijn naam. Vorig jaar deed hij ook al mee in Amsterdam. Toen eindigde hij als vierde. Özbilen (persoonlijk record van 2.06.10) werd in 2016 tweede op de halve marathon bij het Europees kampioenschap in Amsterdam. Kipketer werd eerder dit jaar tweede in de marathon van Tokio in 2.05.51. Korir liep zijn beste tijd in 2016 in Amsterdam, toen hij als vierde over de meet kwam in 2.05.54.

Bekele en Cherono

Eerder legde de organisatie al toplopers Ethiopiër Kenenisa Bekele en de Keniaan Lawrence Cherono vast. Bekele behaalde olympische- en wereldtitels op de baan en liep twee jaar geleden in Berlijn de marathon in 2.03.03. Cherono zegevierde vorig jaar in Amsterdam en deed dat in een parcoursrecord van 2.05.09.