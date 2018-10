Plan Enkhuizer Zand aangepast en anderhalf jaar vertraagd

ENKHUIZEN - De grootste plannen voor recreatiegebied het Enkhuizer Zand zijn aangepast en lopen bovendien anderhalf jaar vertraging op. Dat bleek tijdens een perspresentatie van de gemeente en de projectontwikkelaar.

In 2016 werden de eerste ambitieuze plannen voor de ontwikkeling gepresenteerd. Er moest een baai komen met een ruim opgezet strand van meer dan een kilometer. Bovendien moest er aan de IJsselmeerkust een nieuwe camping (200 plaatsen) en een vakantiepark (maximaal 200 woningen) verrijzen. Na onderzoek door deskundigen bleken hier en daar toch aanpassingen noodzakelijk, zonder de ambitie bij te stellen. Zo gaat het Enkhuizer Zand er nu in de toekomst uit zien:

Het klinkt allemaal prachtig. Maar nu al heeft het plan anderhalf jaar vertraging opgelopen, nog voordat de bouw echt is begonnen. En zo wordt 2021 nu 2023, met mogelijk financiële consequenties als gevolg.

Toch hangt er nog wel wat boven de markt voor de gemeente: het Zuiderzeemuseum. Nu komen de bezoekers nog met boten naar het terrein, maar het museum wil dolgraag een eigen parkeerplaats voor 225 voertuigen, precies op een deel van het Enkhuizer Zand. De gemeenteraad wees dit eerder al af, tot boosheid van het Zuiderzeemuseum. Maar nu wordt er toch weer gesproken over een oplossing.

Reactie Zuiderzeemuseum

Zuiderzeemuseum-directeur Stephan Warnik laat in een reactie aan NH Nieuws het volgende weten: "Woensdag worden wij formeel geïnformeerd over de plannen. Daar zal ook duidelijk worden hoe de belangen van het museum kunnen worden meegenomen in dit project. De gemeente Enkhuizen en het Zuiderzeemuseum hebben grote gedeelde belangen zoals de werkgelegenheid van 160 mensen (125 fte) en 260 vrijwilligers. En uiteraard bezorgen de 300.000 jaarlijkse bezoekers een impuls voor de lokale economie. Wij zijn vol vertrouwen dat er rekening zal worden gehouden met de belangen van het Zuiderzeemuseum in dit project. In de komende weken zal een gezamenlijke werkgroep regelmatig bijeenkomen."

Mocht er uiteindelijk geen oplossing komen dan lijkt een gang naar de rechter niet ondenkbaar. Met dan ook waarschijnlijk meer vertraging als gevolg.