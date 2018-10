Krappe woningmarkt verder onder druk door komst hoogopgeleide arbeidsmigranten

HOORN - Bedrijven als Google en Microsoft trekken duizenden hoogopgeleide arbeidsmigranten naar West-Friesland. Deze mensen moeten allemaal ondergebracht worden en als er niet snel een oplossing komt, zal dit nog meer ten koste gaan van de toch al oververhitte huizenmarkt. "We moeten met z'n allen dit probleem aanpakken", vindt Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep.

Grote bedrijven als Seed Valley trekken mensen uit de hele wereld aan om te komen werken. En daar is Huibers alleen maar blij mee. "Dat is goed voor de ontwikkeling van West-Friesland. Het geeft een economische impuls, maar deze mensen moeten wel ergens slapen."

De huizenmarkt is op dit moment al erg krap. Starters, alleenstaanden en gezinnen komen moeilijk aan een woning. En als er niets gebeurt wordt het probleem nog groter, omdat de prijzen nog verder omhoog gaan. "Als we deze mensen ergens anders kunnen onderbrengen, dan blijft er meer ruimte op de woningmarkt voor de Westfriezen zelf", denkt Ramon Stoffer van NVM Makelaars West-Friesland.

Flexwoningen

Flexwoningen zouden uitkomst moeten bieden, maar het realiseren van deze woningen blijkt uiterst lastig in de praktijk. Zodra er een plan is voor flexwoningen, komen buurtbewoners in opstand.

Huibers vraagt zich af of de zeven Westfriese gemeenten de urgentie wel inzien. "Er moeten plannen worden gemaakt, vergunningen worden afgegeven, bouwbedrijven worden gezocht. Er moet met de provincie worden gepraat. Er is een probleem en dit kunnen we samen oplossen. Dus gemeenten: kom op met die plannen en begin met flexwoningen om die woningmarkt te ontlasten en die hogeropgeleide mensen hier aan de regio te binden."

'Top of mind'

De gemeente Hoorn laat in een reactie weten naar mogelijkheden te willen kijken samen met de andere gemeenten, maar ziet geen oplossing in flexwoningen op eigen grond.

Bij de gemeente Hollands Kroon in de Kop van Noord-Holland is het huisvestingsprobleem 'top of mind', zo laat een woordvoerder weten. Specialisten voor het datacentrum van Microsoft worden ondergebracht in hotels. Daarnaast zet de gemeente samen met andere gemeenten in Noord-Holland Noord in op de bouw van 40.000 nieuwe woningen.