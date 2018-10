Strooiwagens klaar voor de winter: ''Het begint alweer te kriebelen''

HEERHUGOWAARD - Sneeuw, hagel en ijs, veel mensen moeten er nog even niet aan denken. Toch begint het bij chauffeur Paul Broersma uit Winkel alweer te kriebelen. Als strooier van de provincie Noord-Holland is hij klaar om uit te rukken als het weer glad wordt.

Bij het nieuwe steunpunt gladheidsbestrijding in Heerhugowaard druppelen de strooiwagens binnen. Het is de jaarlijkse vlootschouw waarbij al het materieel nog een keer wordt gecheckt. ''Zie het als een generale repetitie'', vertelt Michel Hofland van de provincie Noord-Holland aan NH Nieuws. ''We kijken of alles werkt en ook krijgt de chauffeur nog uitleg als hij iets niet meer weet. We moeten klaar zijn voor de winter.''

Kijk naar de video hieronder om de voorbereidingen van chauffeur Paul Broersma en zijn collega's te zien

Kwakkelwinter

En als dat weer een kwakkelwinter wordt, zoals de afgelopen jaren, betekent dat volgens Hofland extra veel werk. ''Als het erg vriest is het ook vaak droog. Juist bij temperaturen rondom het vriespunt is er vaak ook neerslag en moeten we ook meer strooien.''

Voor chauffeur Paul Broersma is het inmiddels alweer het vijfde jaar dat hij de gladheid te lijf gaat. ''Je moet soms erg vroeg je bed uit. En niet iedereen heeft evenveel geduld als je aan het werk bent. Maar toch is het mooi als je met z'n allen de wegen weer schoon krijgt. Dat is de kick en de uitdaging.''