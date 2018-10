Deel dit artikel:













Twintig kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Velserbroek Foto: Shutterstock

VELSERBROEK - De politie heeft vanmorgen meer dan twintig kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in een huis in Velserbroek. De 26-jarige inwoner is aangehouden.

Door een anonieme tip kwam de politie de Velserbroeker op het spoor. Het vuurwerk lag in de slaapkamer van de man. Het pakket bestond uit zogenaamde flowerbeds, shells, cobra's en nitraten. Een wijkagent geeft op Twitter toe dat de politie op tijd is, zo bijna drie maanden voor de jaarwisseling. "Er worden onder andere buitenlandse vuurwerkverkoopsites in de gaten gehouden", aldus de wijkagent in de tweet.