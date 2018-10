16-jarige Demi Brama leeft voor haar droom: beste acrobaat ter wereld worden

HUIZEN - Ze is pas 16 jaar maar heeft een heel duidelijk doel voor ogen. Later wil ze bij de beste acrobaten in de wereld horen en bij Cirque du Soleil werken. Een droom waar ze alles voor aan de kant schuift.

Ze traint er elke dag keihard voor met veel discipline. "Ook als ik geen zin heb, moet ik doorgaan anders worden mijn concurrenten beter", vertelt de gemotiveerde Demi.

Helaas zit er ook een keerzijde aan al dat trainen. "Ik kan weinig met vriendinnen afpsreken en dat is jammer. Maar het is wel dat als ik dit nu doe ik later een goede baan krijg en aan de top kom."

Ze is hard op weg naar de top. Dit jaar werd ze al tweemaal Nederlands kampioen paaldansen. En als klap op de vuurpijl werd ze ook nog eens tweede tijdens het Wereld Kampioenschap.



Jaar lang gevolgd

Demi's gedrevenheid viel fotografen Johan en Herma van Dreven ook op. Ze hebben haar een jaar lang gevolgd en al haar emotie, pijn, strijd en plezier vastgelegd in een fotoboek. "Ik vind het zo bewonderenswaardig dat ze ons heeft toegelaten", aldus Johan. Het resultaat is een boek met honderden foto's van Demi als acrobate. "Een heel fijn boek voor later", besluit Demi.