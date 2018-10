Gekapte bomen in Amsterdam krijgen tweede leven in de stad

AMSTERDAM - Van vogelhuisje tot sieradendoosje: een groot deel van de gekapte bomen in Amsterdam krijgt sinds kort een nieuwe bestemming. Waar aannemers die de bomen kappen het hout eerst nog afvoerden, levert de gemeente nu alle bruikbare resten aan Stichting Stadshout. Daar geven ze de bomen op duurzame wijze een tweede leven als straatmeubilair, meubels of decoratie.

Jaarlijks worden in Amsterdam 3000 bomen gekapt. Zo'n 30 tot 50 procent is niet geschikt als zaaghout. In dat geval wordt het hout versnipperd of gaat het bijvoorbeeld als biomassa naar energiecentrales voor groene energie. Zo probeert de gemeente zo min mogelijk hout te verspillen.

Crisow von Schulz van Stichting Stadshout kreeg eerder alleen gekapt hout uit stadsdeel Zuid en is dan ook blij met de overeenkomst: "Het is ons doel om Amsterdams geoogst hout ook weer af te zetten binnen Amsterdam. Per stuk hout bepalen wij wat er het best mee kan gebeuren. Een kromme plank leent zich niet goed voor interieurtoepassingen, maar is leuk als bankje in het park. Dat is slim zagen, met bijna geen afval."

De producten die de stichting maakt, zijn te koop in de winkel in De Pijp.