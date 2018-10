Late treffer Botman redt punt Ajax in Youth League

MÜNCHEN - Ajax onder 19 heeft tijdens de tweede wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Youth League in de slotfase een punt gered. Met onder andere Noa Lang en Jurgen Ekkelenkamp in de basisopstelling, speelde de ploeg van John Heitinga met 2-2 gelijk tegen leeftijdsgenoten van Bayern München.

Na ruim een minuut was het al raak voor de Amsterdammers. Brian Brobbey werd de diepte ingestuurd en passte de bal op Victor Jensen. Hij legde af op Lang, die ervoor zorgde dat er al binnen twee minuten een 0-1 voorsprong voor de Ajacieden op het scorebord stond.

Het doelpunt was het resultaat van een sterke openingsfase van het vlaggenschip van de Ajax-jeugd. Langer dan tien minuten duurde die sterke openingsfase echter niet. Na acht minuten was de eerste kans voor de Duitse ploeg een feit, maar Issam El Maach keerde het schot van Marcel Zylla. Even later kwam Ajax opnieuw goed weg, toen een vrije trap van München-speler Angelo Stiller op de lat belandde. Vervolgens raakten de Duitsers ook voor een tweede keer het houtwerk. Nadat Maximilian Franzke eerst El Maach op zijn weg vond, raakte hij daarna de paal. Net voor rust leek de gelijkmaker alsnog te vallen, maar de treffer van de Nederlandse spits Joshua Zirkzee werd wegens buitenspel afgekeurd.

Gelijkmaker

Waar de gelijkmaker tijdens de eerste helft in de lucht hing, viel hij juist op het moment dat de Ajacieden na rust weer wat beter in de wedstrijd kwamen. Na kansjes voor de Amsterdammers via Jensen en Brobbey, was het aan de andere kant raak voor Bayern München. Verdediger Lukas Mai liep bij de eerste paal tegen een indraaiende hoekschop aan en tekende daarmee voor de 1-1. Daar bleef het niet bij, want na de gelijkmaker namen de Duitsers het heft weer in handen. Gevolg was dat de bal na zeventig minuten voor de voeten van Meritan Shabani kwam, die niet twijfelde en hard raak schoot: 2-1.

Botman

In het restant van de wedstrijd kwam de ploeg van Heitinga nog een paar keer goed weg. El Chaam pareerde enkele inzetten van Bayern München en bovendien stond het houtwerk voor de derde maal dit duel een treffer van de Duitsers in de weg. Toch kreeg ook Ajax nog mogelijkheden om alsnog een punt over te houden aan het treffen. Eerst kreeg Ekkelenkamp de kans om de stand gelijk de trekken, maar hij miste. In de laatste minuut van de officiële speeltijd was het verdediger Sven Botman, in de laatste tien minuten van de wedstrijd als stormram naar voren gestuurd, die vanuit een scrimmage 'op z'n Duits' alsnog een punt redde voor zijn ploeg.

Later op de middag wordt het andere duel uit de groep gespeeld, die gaat tussen de oudste jeugdteams van AEK Athene en Benfica.

Opstelling Bayern München: Früchtl; Franzke, Stanisic, Mai, Richards, Meier; Zylla (Pudic/77), Shabani, Stiller, Batista Meier; Zirkzee (Butler/77).

Opstelling Ajax: El Maach; J. Timber, Q. Timber (Musampa/82), Botman, Bakker; Gravenberch, Ekkelenkamp, Jensen (Schön/75); Dest, Brobbey, Lang (Van Gelderen/60).