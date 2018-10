Ajax-icoon Bennie Muller speelde vroeger bijna in De Kuip

AMSTERDAM - Bennie Muller was op z'n best in de jaren zestig, toen voetballers - ook die van zijn kaliber - er nog gewoon een baan naast hadden. Muller en zijn vrouw runden jarenlang een sigarenzaak in Amsterdam. Het Ajax-icoon speelde bijna voor aartsvijand Feyenoord, maar uiteindelijk ging die transfer niet door, omdat de Amsterdammers te veel geld vroegen.

Biografie



Naam: Bennie Muller



Geboren: Amsterdam,14 augustus 1948



Beroep: diamantslijper, sigarenhandelaar, voetballer



Clubs: Ajax, Holland Sport, Blauw Wit



Erelijst: 5x landskampioen, 3x KNVB-beker, 43 interlands

Muller was een middenvelder die makkelijk zijn man passeerde: "Ik kon twee, drie man uitspelen. Ik was eigenlijk wat meer verdedigend, maar kon ook aanvallen. Ik kon behoorlijk goed koppen en ging niemand uit de weg."

Onnodig verlies

In 1969 speelde Muller met Ajax de Europacupfinale tegen AC Milan. Hoewel de uitslag teleurstellend was, 4-1 verlies, beschouwt hij het duel toch als een mijlpaal. Voor het eerst speelde een Nederlandse club in de finale van de Europacup. "Ik vond het een hoogtepunt om in de finale te staan. We hebben toen eigenlijk onnodig verloren", zegt Muller. Nog steeds weigert hij zich bij het verlies neer te leggen.

Volgens Muller is de nederlaag te wijten aan een verkeerde techniek. "Suurbier raakte geblesseerd en toen moest Sjakie (Swart, red.) op de rechtsbackplaats spelen. Sjakie had nog nooit back gespeeld. Hij was geen back, maar een aanvaller." Dat had trainer Michiels volgens hem verkeerd gezien. "Ik blijf zeggen dat we die wedstrijd onnodig verloren hebben."

