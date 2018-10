Shanti Schiks verloor haar kind: "Hij was het mooiste mannetje van de wereld"

AMSTERDAM - In de zomer van 2016 gebeurt Shanti Schiks het allerergste wat je als moeder kan overkomen. Ze verliest haar kind. De elf maanden oude Elfin komt bij een familiedrama om het leven. Hij wordt vermoord door zijn vader, Shanti's ex-vriend.

Het is die dag, 22 juli 2016, groot in het nieuws. In de Amsterdamse Rivierenbuurt gooit een vader zijn kind uit het raam. Zelf springt hij erachteraan. Later blijkt dat hij ook zijn moeder om het leven heeft gebracht.

Shanti is in één klap haar hele leven kwijt. "Alles is ineens leeg en weg", vertelt ze. "Het is heel lang stil geweest in mij. Een grote leegte en alleen maar verdriet."

Elfin was nog maar elf maanden toen hij stierf. Een enthousiast en vrolijk jongetje was er van het ene op het andere moment niet meer. Shanti moet glimlachen bij de herinnering aan hem. "Hij was eigenwijs. Hij kon kruipen en als ik dan zei: 'kom dan', dan ging hij precies de andere kant op. Hij was het mooiste jongetje van de wereld en dat blijft hij."

Kracht

Ondanks het verschrikkelijke lot dat haar treft, blijft Shanti overeind. "Mijn ex krijgt mij er niet onder. Elfin is mijn kracht. De herinnering aan hem geeft mij de kracht om door te leven. Er is ook verdriet, maar meestal maken de herinneringen mij vrolijk."

"Ik heb geleerd om de pijn te omarmen, om mijzelf te omarmen en liefde te geven. Ik heb echt tegen mezelf gezegd: het is goed, ik hou van je. Ik geloof dat door de pijn te accepteren, liefde kan stromen. Vanuit die zelfliefde had ik Elfin willen opvoeden."

Elfin meenemen

Shanti schreef het afgelopen jaar zelfs een boek over die zelfliefde. "Ik wil de wereld iets geven, dat verlies ook iets moois kan brengen. En ik wil Elfin in alles meenemen wat ik doe. Ik kan hem niet terughalen, maar ik kan hem wel op deze manier meenemen."