Vrijwillige chauffeurs met groot hart gezocht voor Haarlemse 'Zoef-Zoef'

HAARLEM - Voor de Zoef-Zoef, een wijkvervoersproject in Haarlem, worden door de toenemende belangstelling meer vrijwillige chauffeurs gezocht. Niet alleen om de vaak minder valide ouderen rond te rijden, maar ook voor de sociale cohesie in de buurten.

Het project is deze week in een tweede Haarlemse wijk gestart. Na Schalkwijk rijdt het elektrische autootje nu ook in Haarlem-West.

Vanaf het buurthuis 't Trefpunt, waar welzijnsorganisatie Haarlem-Effect veel activiteiten organiseert, worden de meeste ritjes gereden. Maar iedereen kan de Zoef-Zoef bestellen, ook voor bezoekjes aan de kapper, de dokter of voor een koffiebezoekje elders in de wijk.

"We rijden alleen korte ritten van maximaal 3 à 4 kilometer", benadrukt initiatiefneemster Femke Nannes. Het ritje met meneer Van Sloten na een lunch in het buurthuis, is nog geen 500 meter. Maar voor meneer Van Sloten te ver om te lopen.

De chauffeurs moeten het leuk vinden om te rijden, maar een goede babbel is ook fijn. "Een praatje houden is echt belangrijk voor de mensen", vertelt Nannes.

Komende zaterdag is er een uitgebreide reportage over 'Zoef-Zoef' op NH Nieuws te zien.