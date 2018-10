Verwondering in Driehuis: "Dit is de eerste meeuw met vier poten"

DRIEHUIS - Bioloog Wim Bosch heeft al heel wat vogels in zijn leven gezien. Maar de in Zandvoort gevonden meeuw met vier poten noemt hij, vanuit het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis, uiterst opmerkelijk en uniek in de historie. "Ik denk dat dit de eerste is."

Bosch kreeg de zeldzame viervoeter vorige week in handen. De vogel bleek eerder uiterst verzwakt te zijn gevonden in de Zandvoortse badplaats en moest door het Vogelhospitaal in Haarlem worden ingeslapen. Bosch kijkt met veel verwondering naar het beestje. "Dit is heel erg opmerkelijk", vertelt hij aan NH Nieuws. "Nooit eerder heb ik gehoord over een meeuw met vier poten. En een verklaring heb ik er ook niet voor", aldus Bosch.

Het verhaal is nog opmerkelijker. Want half mei dit jaar kreeg de vrijwilliger in het museum in Driehuis ook al een pulletje met vier poten onder zijn ogen. "Een raadsel van de natuur", vervolgt de bioloog. "Er gaan natuurlijk altijd wel dingen fout in de natuur. Maar meestal gaat het dier dan al dood in het ei of als het gaat om een zoogdier, dan wordt het een miskraam."

Opgezet

Zodra de eend is opgezet, wordt ook deze zeldzame meeuw toegevoegd aan de collectie opgezette dieren. "Ja, die kan er mooi bij in het rariteitenkabinet. Die past er dan prima bij in het museum", zegt Bosch met een lach.