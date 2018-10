Haarlemmer (52) sinds gisteren vermist

HAARLEM - De 52-jarige Folkert Jan Winkel uit Haarlem wordt sinds gisteren vermist. De politie maakt zich zorgen omdat hij afhankelijk is van medicatie, maar die niet heeft meegenomen.

Winkel werd gisteren voor het laatst gezien. Dat was in zijn woonplaats Haarlem. Hij droeg op dat moment een rood-blauw vest van het merk Gaastra of een wit-blauw zomerjack.

Winkel is kalend, heeft rossig-grijs haar en grijs-blauwe ogen. Hij is 1,87 meter lang. Wie meer weet over zijn verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0900-8844.