Betere N247 moet Waterland bereikbaar houden

NOORD-HOLLAND - Bijna 330 miljoen euro wil de provincie Noord-Holland volgend jaar investeren in wegen en bruggen. Het geld is vooral nodig om bestaande wegen te verbeteren of uit te breiden.

Met name in Waterland is de nood hoog. De N247, de levensader van het gebied, moet op de schop om de dagelijkse stroom auto's beter te verwerken. Kruisingen worden verbreed en met name bij Het Schouw gaat men aan de slag om de dagelijkse files aan te pakken. Dat betekent ook dat verschillende bruggen vervangen worden waaronder de Bernhardbrug bij Monnickendam.

HOV Gooi

In het Gooi wordt met name geïnvesteerd in de aanleg van de omstreden busbaan tussen Hilversum en Huizen. De hoogwaardige busverbinding moet ook in de toekomst zorgen voor een goede bereikbaarheid. Huizen krijgt daarmee eindelijk een volwaardige OV-aansluiting. Tussen Schiphol-Zuid en Aalsmeer wordt gewerkt aan de zogenaamde HOV busverbinding.

Meerdere onderzoeken

Ook moeten er verschillende onderzoeken komen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in het vervangen van bijvoorbeeld bruggen en sluizen die aan het eind van hun levensduur zijn.

Infrastructuur

De provincie Noord-Holland heeft 613 km wegen, 246 km vaarwegen en 49 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een groot deel van de Noord-Hollandse wegen liggen ook fietspaden, 383 km, die eigendom zijn van de provincie. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden.

Provinciale Staten moet in november nog een besluit nemen over de investering.