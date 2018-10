AZ wint oefenduel van Willem II, Maher trefzeker

TILBURG - AZ heeft dinsdagmiddag een oefenwedstrijd gespeeld tegen Willem II. De Alkmaarders waren in Brabant met 2-4 te sterk voor de ploeg van Adrie Koster. Mats Seuntjens, Adam Maher, Ferdy Druijf en Henri Weigelt zorgden voor de goals.

De ploeg van John van den Brom trok het duel al snel naar zich toe. Binnen twintig minuten was het al drie keer raak voor de Noord-Hollanders, die met onder meer Piet Velthuizen, Marko Vejinovic en Pantelis Hatzidiakos in de basis begonnen. Eerst maakte Seuntjens via een individuele actie de 0-1, waarna Maher op aangeven van Dorin Rotariu de marge op twee zette. Na ruim een kwartier tekende ook Druijf voor een doelpunt, nadat hij een voorzet van Vince Gino Dekker in het doel werkte.

Nog voor rust maakte Henri Weigelt de 4-0. Na een hakje van Seuntjens maakte de mee opgekomen back de vierde treffer van de middag.

Willem II komt terug

Na de thee zorgde Thomas Meissner ervoor dat Willem II met een iets beter gevoel terug kan kijken op de wedstrijd. De verdediger maakte eerst de 1-4 uit een rebound, waarna hij vervolgens uit een corner ook nog de 2-4 kon binnen knikken. Verder dan dit kwam het niet, waardoor de ploeg van Van den Brom uiteindelijk met twee doelpunten verschil zegevierde.



Opstelling Willem II: Woud; Ogenia, Meissner, Peters (Legro/60), McGarry (Akkaynak/60); Anita, Lieftink, Urbankski (Da Silva/60); Saddikki (El Merabet/60), Lauwers, Kristinsson.

Opstelling AZ: Velthuizen; Weigelt, Hatzidiakos, Bergsma, Wijndal; Vejinovic, Seuntjens, Maher (Hoedemakers/60); Rotariu, Druijf (Goudmijn/60), Dekker (Reijnders/60).