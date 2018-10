Deel dit artikel:













Inwoner gemeente Koggenland wint grote prijs in Staatsloterij Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Een inwoner uit de West-Friese gemeente Koggenland is in de prijzen gevallen in de Staatsloterij. De gelukkige wordt echter niet gelijk miljonair: hij of zij krijgt 30 jaar lang elke maand een bedrag van 10.000 euro op de rekening gestort.

Toch kan het bedrag door de hoofdprijs in de zogeheten 'Droomsalarisstrekking' wel flink oplopen, blijkt uit een kleine rekensom. Na tientallen jaren kan de winnaar namelijk zo'n 3,6 miljoen euro rijker zijn. Het is de tweede keer dit jaar dat de Staatsloterij deze speciale trekking heeft gehouden. Op 1 juli viel een soortgelijke prijs op een lot dat was gekocht in een winkel in Friesland. Advies

De Staatsloterij benadrukt dat winnaars altijd goed worden begeleid. Zo krijgen ze advies en begeleiding 'bij de nieuw verworven rijkdom'. Ook worden winnaars van grote geldprijzen uitgenodigd langs te komen op het kantoor van de loterij. Namen van prijswinnaars worden omwille van privacy daarentegen nooit bekendgemaakt.