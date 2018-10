NH Airtime: De Boeing 747 ziet Abraham en op bezoek bij Korean Air

SCHIPHOL - Vraag een leek op het gebied van luchtvaart om een vliegtuig te noemen en de kans is groot het de Boeing 747 zal zijn. Het iconische toestel, herkenbaar aan de bult aan de voorkant, is 50 jaar geworden. Het is de 'Queen of the Skies' en samen met de Boeing 777-300 van Korean Air het onderwerp van NH Airtime.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op 30 september 1968 rolde de eerste Boeing 747 uit de fabriek in Everett, Washington. Het was de 'City of Everett' en het duurde nog tot 9 februari 1969 voordat de kist haar eerste testvlucht maakte. KLM is een trouwe gebruiker van de Jumbo. De maatschappij vliegt al sinds 1971 met de Boeing 747.

Op Schiphol zie je ze nog regelmatig, maar het worden er wel steeds minder. KLM is al een aantal jaar geleden begonnen met het uitfaseren van de Boeing 747-400, waarvan sommige al bijna 30 jaar oud zijn. De vrachtversies van KLM- en Martinair Cargo blijven voorlopig nog wel vliegen.

Boeing 747-8F

Het zullen dan ook vooral cargo-Boeing 747's zijn die we op Schiphol kunnen zien landen en vertrekken. Boeing bouwt momenteel alleen de Boeing 747-8F, de nieuwste vrachtvariant. Cargolux, Air Bridge Cargo en Cathay Pacific zijn enkele maatschappijen die vracht van en naar Schiphol vervoeren met de 747-8F.

Korean Air

Er is ook een passagiers-Boeing 747-8, maar er zijn wereldwijd maar drie maatschappijen die deze kist in gebruik hebben genomen: Lufthansa, Air China en Korean Air. Hoewel Korean Air bijna dagelijks te zien is op Schiphol, is de Boeing 747-8 te groot voor de route tussen Seoul en Amsterdam. Er is veel vraag naar tickets van en naar Zuid-Korea, maar de Boeing 777-300ER is daar momenteel volgens Korean Air-salesmanager Hassan Semmad het perfecte vliegtuig voor.

Aan boord zijn 277 stoelen. In een soortgelijk toestel van KLM staan 408 stoelen. Een reden voor de royale ruimte aan boord is dat Korean als een van de weinige maatschappijen op Schiphol nog een First Class heeft.

NH Airtime stapte aan boord en bekeek alle klassen: