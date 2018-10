Drie Amsterdammers in de boeien na achtervolging in Oostzaan

OOSTZAAN - Na een nachtelijke achtervolging heeft de politie afgelopen nacht in Oostzaan drie mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit.

Politieagenten zagen vannacht rond 03:45 uur op het Westeinde in Oostzaan een donkergekleed persoon uit een auto stappen en daarna weer in een andere auto stappen. Zodra de man de agenten in het vizier kreeg reed hij, samen met twee inzittenden hard weg.

Achtervolging

De politie zetten hierop een achtervolging in richting de Coentunnel, maar ze raakten de auto helaas uit het oog. Daarom besloten de agenten terug te gaan naar de auto die eerder was achtergelaten. Dit bleek een gouden zet, want niet veel later - rond 4.30 uur - kwam de auto met de drie mannen het parkeerterrein weer oprijden. Zodra twee mannen uit de auto stapten om naar de achtergelaten geparkeerde auto te lopen konden de agenten alle drie de mannen staande houden.

Wapens

Tijdens de controle die de politie daarna in de twee auto's deed zag een van de agenten dat er een zwart vuurwapen in de bosjes lag. Daarom besloot de politie de drie Amsterdammers aan te houden wegens verboden wapenbezit. De mannen zijn in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.