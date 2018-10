Nieuwe bestemming oude A9 gezocht: camping of gigantische speeltuin?

HAARLEMMERMEER - Wordt het een camping, een losloopgebied voor honden of misschien een gigantische speeltuin? Het gebied waar voorheen de oude A9 lag, ligt er nu misschien wat kaal bij, maar niet voor lang. Bewoners en organisaties mogen een plan indienen bij de gemeente voor een tijdelijke invulling van het gebied.

Vanaf maart volgend jaar wil de gemeente het mogelijk maken voor bewoners en organisaties om zelf tijdelijk gebruik te maken van de grond. Volgens de gemeente is het moeilijk te zeggen om hoeveel tijd het precies gaat. "Maar je kunt uitgaan van maanden tot op sommige locaties jaren", aldus een woordvoerder.



Eisen

De gemeente is echt op zoek naar een plan, en niet naar losse ideeën. Daarbij worden er ook eisen gesteld aan de voorstellen. Zo moet het tijdelijk en snel demontabel zijn en geen schade achterlaten. Het moet ook duurzaam zijn en bijdragen aan de sociale gemeenschap van Badhoevedorp. Alle kosten voor het plaatsen, uitvoeren en verwijderen zijn voor rekening van de initiatiefnemers.



Inmiddels zijn al verschillende ideeën geopperd, zoals het plaatsen van tiny houses, een natuurstrook of een basketbalveld. Sommige Badhoevedorpers dromen ervan om te golfen op de oude A9, en anderen zien het als een perfecte plek voor zomerconcerten.



Nieuwe initiatiefnemers kunnen zich nog melden. Heb je ook een leuk plan? Meld je dan hier aan.

Sloop

Vorig jaar was de nieuwe, omgelegde A9 klaar en kon de oude snelweg worden afgesloten. De weg met haar zes viaducten is inmiddels gesloopt, waardoor nu een lange, kale strook is ontstaan dwars door Badhoevedorp. Hier zie je hoe de sloop in zijn werk ging: