Noord-Hollandse derby Ajax-AZ onder leiding van Higler

AMSTERDAM - Dennis Higler is zondag scheidsrechter tijdens de Noord-Hollandse clash tussen Ajax en AZ. Bas Nijhuis is de VAR bij het duel. Ook de aanstellingen in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend.

Higler (32) wordt aan de zijlijnen geassisteerd door grensrechters Richard Polman en Richard Brondijk. Christiaan Bax is de vierde official bij het duel tussen de nummers twee en vijf van de eredivisie. Nijhuis is zoals gezegd de VAR tijdens de wedstrijd in de Johan Cruyff ArenA.

Vorige maand was Higler ook al scheidsrechter bij een duel van de Amsterdammers. De arbiter had toen de leiding over Ajax - FC Groningen (3-0). Hij heeft nog geen wedstrijden van AZ gefloten dit seizoen. In de vijf wedstrijden die dit eredivisieseizoen onder Higlers leiding stonden, werden 22 gele en een rode kaarten uitgedeeld. De Noord-Hollandse ploegen trappen zondag af om 16.45 uur.

Keuken Kampioen Divisie

Ook de scheidsrechters in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend en ook daar staat een Noord-Hollandse derby op het programma. Jong Ajax ontvangt Telstar. Het duel staat onder leiding van Luca Cantineau en begint om 20.00 uur.

FC Volendam, met nieuwe trainer Hans de Koning, neemt het in eigen huis op tegen RKC Waalwijk. Ook dat duel begint om 20.00 uur en wordt gefloten door Alex Bos. Het duel tussen Jong AZ en Helmond Sport is in handen van Marc Nagtegaal.

NH Sport

De duels van Telstar en FC Volendam zijn vrijdag vanaf 20.00 uur live te volgen op de radio bij NH Sport. De uitzending begint om 19.00 uur.