Motoragent schiet verdachte neer op in Amsterdamse Staatsliedenbuurt

AMSTERDAM - (AT5) Op de De Wittenkade in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt heeft een motoragent een verdachte neergeschoten. Een tweede verdachte is opgepakt. Volgens een getuige zijn er meerdere kogels afgevuurd.

Op de plek van het schietincident werd een wapen gevonden. Deze is in beslag genomen. De plek rond de schietpartij is met linten afgezet, ter plaatse wordt onderzoek gedaan.

Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse en er werd een traumateam opgeroepen. De schietpartij zou zijn geweest ter hoogte van de Van Limburg Stirumstraat.

Verdachte situatie

De motoragent reageerde op een 'verdachte situatie' rond 11.30 uur. Wat daarmee precies wordt bedoeld is niet bekend. Wat de toestand van de neergeschoten verdachte is, is eveneens niet bekend.

[Tweet:https://twitter.com/Politie_Adam/status/1047066014217846784?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1047066014217846784&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.at5.nl%2Fartikelen%2F186900%2Fmeerdere-keren-geschoten-op-wittenkade]