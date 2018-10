Auto Nieuw-Vennepse bekrast en bekogeld met zwaar vuurwerk: 500 euro voor gouden tip

HAARLEMMERMEER - De Nieuw-Vennepse Merel Steenvoorden staat voor een raadsel. Haar auto is in sinds eind augustus tweemaal beschadigd: de eerste keer met een scherp voorwerp, de tweede keer met zwaar vuurwerk. In de hoop de dader te vinden en voor de kosten op te laten draaien, looft ze vijfhonderd euro uit voor de gouden tip.

Als ze het weekend na Mysteryland ontdekt dat er 'kanker stefan' op de motorkap van haar zuurverdiende Renault is gekrast, denkt ze nog dat het het werk is van een 'doorgesnoven' festivalganger. "M'n vriend heet Stefan", vertelt Merel tegen NH Nieuws. "Misschien was er iemand al langer boos of jaloers op mij, hem of ons en had diegene toen te veel gedronken of gebruikt waardoor diegene dacht: 'nu doe ik het.'

Omdat de naam van haar vriend in haar auto is gekrast, weet ze vrijwel zeker dat het een bekende moet zijn. Toch kan ze zich niet voorstellen dat iemand nog een rekening met hen te vereffenen heeft. "We hebben nooit ruzie, nooit woorden", benadrukt ze. "Het zal wel iemand zijn die jaloers is."

'Nitraat of cobra'

Nadat ze aangifte heeft gedaan en haar auto heeft laten herstellen is het opnieuw raak. Kort nadat ze de avond van 19 september is thuisgekomen, bekogeld iemand haar auto met een stuk zwaar vuurwerk. "Een nitraat of een cobra", speculeert ze over het projectiel dat een gat in haar voorruit heeft veroorzaakt, haar dashboard heeft vernield en de motorkap heeft beschadigd. Reparatiekosten: 3.000 euro.

"Omdat ik dat niet kan betalen, moet ik 'm nu wegdoen", vertelt een gefrustreerde Merel. "Omdat iemand het op mijn auto heeft gemunt. En ik weet niet wie het is, dat is de hele marteling. Ik ben heel erg boos, want het was m'n eerste auto. Ik had 'm iets meer dan een jaar."

Signalement en vluchtroute

Kort nadat ze haar auto de bewuste avond voor haar appartement aan het Handelplein had geparkeerd, liep ze even terug om iets te pakken. "Toen zag ik de dader wegfietsen." In de Facebook-groep Nieuw-Venneper reconstrueert ze de mogelijke vluchtroute van de dader. Hoewel ze inmiddels beelden van meerdere beveiligingscamera's uit de buurt heeft bekeken, komt de dader nergens herkenbaar in beeld. "Maar je kunt wel zien dat het een jongen is, en dat hij klein is." Op de bewuste avond droeg hij een vest, jas of trui met zwarte capuchon en witte gympen.

Ook van de recentste vernieling heeft Merel aangifte gedaan. "Toen is de politie hier ook geweest." De gedupeerde automobiliste vraagt getuigen of mensen met camerabeelden zich bij haar te melden op merelsteenvoorden@outlook.com. "Misschien dat iemand voor 500 euro bereid is een vriend te verlinken."