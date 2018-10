Hockeyster Kitty van Male beëindigt interlandloopbaan

AMSTERDAM - Hockeyster Kitty van Male uit Amstelveen heeft haar interlandloopbaan beëindigd. De aanvalster wil zich gaan richten op haar maatschappelijke loopbaan.

"Ik heb een fantastische tijd in Oranje gehad", zegt Van Male (30). "Nu is het tijd voor een nieuw leven." Ze speelde in totaal 116 interlands voor Oranje, waarin ze tot 39 doelpunten kwam. Ze behaalde twee medailles op de Olympische Spelen: in 2012 veroverde ze goud met het Nederlands team in Londen, terwijl er in Rio de Janeiro (2016) een zilvere medaille kon worden bijgeschreven.

Haar besluit om te stoppen bij het nationale team is al in juni genomen. Voor haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO) liep ze op dat moment stage bij psychiatrische instelling Antes. "Tijdens mijn stage werd me gevraagd mijn eigen handelen te reflecteren", vertelt Van Male. "Ik heb gesprekken gevoerd met mijn supervisor, een soort mental coach. Daarin kwam ik tot de conclusie dat ik me steeds meer op mijn maatschappelijke carrière wil gaan richten."

Amsterdam

Naast de Olympische medailles won Van Male één keer goud op het wereldkampioenschap (2018) en ook was ze met haar team in 2017 de beste op het Europees kampioenschap. Ze blijft dit seizoen nog wel actief bij haar club Amsterdam. "Ik weet nog niet hoe lang ik in de hoofdklasse blijf spelen", zegt ze daarover. "Per seizoen bekijk ik hoe het met me gaat en of ik nog een jaar verder wil.''