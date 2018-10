Economische groei voorkomt verdere afname fijnstof in havengebied

Foto: Port of Amsterdam

AMSTERDAM - De luchtkwaliteit in de Amsterdamse haven wordt er niet beter op. Uit metingen van de GGD blijkt dat de verbetering van de luchtkwaliteit de laatste twee jaar tot stilstand is gekomen. Tot die tijd nam de hoeveelheid schadelijke stoffen jaarlijks af.

Het aantal stof- en geurklachten van burgers is met 217 klachten duidelijk hoger dan voorgaande jaren. En het is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016. De toename van het aantal klachten komt volgens de GGD, door één vuilstortbedrijf dat net buiten het Westelijk Havengebied ligt.

Stilstand

De daling van het fijnstof die in 2009 op gang kwam lijkt tot stilstand gekomen. Waarschijnlijk heeft dat volgens het onderzoek te maken met de sterke economische groei in 2017. Uit de metingen blijkt wel dat in 2017 op alle meetlocaties wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden.

Permanente meetstations

Zes permanente meetstations houden de concentraties van fijnstof in de gaten. Naast die meetstations is in het havengebied ook nog een E-nose netwerk actief.

Lees ook: Digitale neuzen moeten stankoverlast in IJmuiden tegengaan

Dat netwerk bestaat uit 87 palen en wordt steeds verder uitgebreid. Via het E-nose netwerk kan hinder geconstateerd worden door kwalitatief te meten. Dat wil zeggen dat een E-nose uit een database van stoffen en geuren kan detecteren wat er op die plek in de lucht zit, maar niet de hoeveelheden.