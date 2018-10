De Peiling: 'Vaste lasten gaan volgend jaar 700 euro omhoog'

NOORD-HOLLAND - De vaste lasten stijgen flink volgend jaar. Huishoudens met drie personen zijn 700 euro meer kwijt aan gas en licht, huur en verzekeringen, berekende vergelijkingssite Pricewise. Alleenstaanden zijn 450 euro duurder uit.

Dik 10 procent

De verwachte kostenstijging van dik tien procent komt onder meer door de stijgende premie voor de ziektekostenverzekering. Daarnaast wil het kabinet de belasting op energieverbruik door huishoudens verhogen. De energierekening stijgt volgend jaar gemiddeld met 30 euro per maand.

Verzekeringen duurder

Niet alleen de ziektekostenverzekering wordt duurder volgend jaar. Pricewise verwacht dat ook autoverzekeringen en woonverzekeringen in prijs omhoog gaan. Dat komt omdat het aantal schadeclaims stijgt. Ook de kosten van bel- en internetabonnementen gaan omhoog.

Bezorgd

Hans de Kok, directeur van Pricewise, zegt bezorgd te zijn over de totale stijging van de vaste lasten. Hij vraagt zich af of er door het kabinet wel voldoende rekening mee is gehouden bij de beloofde koopkrachtstijging. "Het gaat om substantiële bedragen van honderden euro’s per jaar."

