Gemeente Hilversum haalt geen fout geparkeerde fietsen meer op met Stint

Foutgeparkeerde fietsen in het centrum van Hilversum worden sinds twee weken weggehaald. De fietsen werden opgeladen op een Stint. Naar aanleiding van het dramatische ongeluk in Oss waarbij vier kinderen omkwamen, is er extra onderzoek geweest naar het vervoermiddel. Dat heeft er toe geleid dat de Stint gisteren in elk geval tijdelijk is verboden.



In Hilversum blijft de gemeentelijke bakfiets ook langs de kant staan. In een reactie schrijft de gemeente: "In eerste instantie hebben we gebruik gemaakt van een Stint in plaats van een auto. De reden hiervoor is dat we handhaven in een druk gebied. Daarnaast is de Stint energiezuiniger. Ook heeft de Stint een waarschuwend effect. Wij zullen hem niet meer gebruiken. Dit heeft verder geen gevolgen voor de handhaving van het fietsparkeren. Wij maken gebruik van een alternatief vervoersmiddel."In plaats van de elektrische bakfiets, zet de gemeente een auto waar 10 tot 15 mensen mee opgehaald kunnen worden. De gemeente wacht af of het verbod blijvend is. "Mochten we geen gebruik meer kunnen maken van de Stint in de toekomst, dan gaan we evalueren wat het beste middel is dat we kunnen inzetten om de fietsen te verplaatsen naar het fietsdepot."