Handballer Bourget geniet in Volendam: "De club is top" Foto: NH Sport

VOLENDAM - Florent Bourget is een van de vier nieuwe spelers van HV Volendam. De handballer beschikt over zowel de Franse als de Nederlandse nationaliteit, omdat zijn moeder in Nederland is geboren. Hij heeft het naar zijn zin bij de ploeg uit het vissersdorp.

"Het bevalt me hier heel goed", vertelt Bourget. "Ik heb nu goede teamgenoten, de club is top, ik heb een mooi huis.. Dus alles gaat prima. Iedereen hier is aardig voor me." Tim Claessens, teamgenoot van Bourget bij de handballers van HV Volendam, kan al goed opschieten met zijn nieuwe teamgenoot: "Soms is hij een beetje té lief. Ik denk dat Florent een hele goede versterking is. We hadden nog een speler voor de midden-opbouw nodig. Vorig jaar hadden we te weinig opbouwers om zestig minuten lang op niveau te spelen." Afgelopen wedstrijd won HV Volendam met 43-29 van Quintus in de BENE-League.