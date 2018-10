Prachtige foto van Zaanse Schans in de finale van bekende fotowedstrijd

ZAANDIJK - De foto 'Magic Windmills' van fotograaf Albert Dors met de beroemde Zaanse windmolens gehuld in ochtendnevel is genomineerd voor de National Geographic fotowedstrijd van 2018.

Dat fotograaf Albert Dors juist een foto van het Noord-Hollandse landschap inzond voor de wedstrijd van het bekende tijdschrift is volgens hem bijzonder. "Ik ben zelf 90% van het jaar in het buitenland.", vertelt hij aan NH Nieuws.

De fotograaf trok op een mistige ochtend in mei over de Zaanse Schans en maakte met de hulp van zijn drone de magische foto. Voor hem waren de omstandigheden waarin hij de foto maakte heel bijzonder, schrijft hij op Facebook: "Zo heb ik de Zaanse Schans nooit eerder gezien. Een prachtige deken van mist waar de molens boven uit staken tijdens de zachte zonsopkomst. Een foto waar ik tot voor kort eigenlijk alleen maar van kon dromen."

